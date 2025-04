Bad Berka (ots) -Die Zentralklinik Bad Berka ist erneut als Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie ausgezeichnet worden. Zum sechsten Mal wurde damit der Klinik für Thoraxchirurgie bescheinigt, dass sie zu den 16 Kliniken in Deutschland zählt, die die hohen Anforderungen erfüllen.Ein Kompetenzzentrum Thoraxchirurgie muss u. a. zu jeder Zeit (24 Std. am Tag/7 Tage in der Woche) einen Thoraxchirurgen und einen OP-Saal bereithalten. "Auf die Erfahrung durch die recht hohen Behandlungszahlen, die niedrige Rate von Komplikationen und eine hohe Erfolgsquote sind wir sehr stolz. Mit 5 Fachärzten für Thoraxchirurgie liegen wir weit über den Anforderungen. Die erneute Zertifizierung zeigt, dass in unserer Klinik ein breites Spektrum an thoraxchirurgisch zu behandelnden Erkrankungen und Eingriffen angeboten wird. Damit wurde vielen Patienten durch Spitzenmedizin nachhaltig geholfen", so Chefarzt Dr. Thomas Kohl (Bildmitte).Die Zentralklinik Bad Berka erhielt 2008 als erste Klinik in Deutschland das Zertifikat als "Kompetenzzentrum Thoraxchirurgie". Um eine solche Auszeichnung zu erhalten, überprüft die Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie die Struktur und die Qualität der Behandlung von Patienten mit allen Erkrankungen der Lunge, des Mittelfellraumes und des Brustkorbes, die thoraxchirurgisch zu behandeln sind. Beurteilt werden zudem die Behandlungsergebnisse bei gut- und bösartigen, entzündlichen und chronischen Erkrankungen, bei Deformitäten des Brustkorbs (z. B. Trichterbrust) oder nach Verletzungen.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6023330