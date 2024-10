Rigaku Holdings Corporation, ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysen (Sitz: Akishima, Tokio President und CEO: Jun Kawakami, "Rigaku"), ist seit heute am Prime Market der Tokyo Stock Exchange notiert.

Hinweis: Die vorliegende Pressemitteilung ist zur öffentlichen Bekanntgabe der Notierung von Rigaku am Prime Market der Tokyo Stock Exchange bestimmt. Sie wurde nicht zu dem Zweck erstellt, um Investitionen oder ähnliche Handlungen zu bewerben, weder innerhalb noch außerhalb Japans.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Stammaktien von Rigaku dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Sollte ein öffentliches Angebot von Stammaktien von Rigaku in den USA unterbreitet werden, so wird dies mittels eines Prospekts erfolgen, der bei Rigaku oder den veräußernden Aktionären erhältlich ist und detaillierte Informationen über Rigaku und seine Geschäftsführung sowie Finanzberichte enthält. Es findet kein öffentliches Angebot der Stammaktien von Rigaku in den USA statt.

