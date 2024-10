Die SITC International Holdings Company verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des Schifffahrtslogistikunternehmens stieg gestern um 3,38% auf 2,75 EUR, was einem Zuwachs von 15,55% im letzten Monat entspricht. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 92,98%. Die Aktie notiert derzeit 53,82% über ihrem 52-Wochen-Tief und hat sogar das 52-Wochen-Hoch um 1,09% übertroffen.

Attraktive Dividendenrendite

Für das Geschäftsjahr 2024 plant SITC eine Dividende von 0,156953 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 136,29%, was die Aktie für einkommensorientierte Anleger besonders interessant macht. Trotz des starken Kursanstiegs bleibt das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 10,99 auf einem attraktiven Niveau.

