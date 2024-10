Die Alstria Office REIT-AG zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Der Aktienkurs des Immobilienspezialisten verzeichnete am 25. Oktober einen leichten Anstieg von 0,16% auf 6,09 EUR. Damit setzt sich der positive Trend der letzten Monate fort, wobei die Aktie im Jahresvergleich sogar um beeindruckende 68,93% zulegen konnte. Trotz der allgemeinen Unsicherheiten im Immobiliensektor scheint das diversifizierte Portfolio hochwertiger Büroimmobilien in deutschen Großstädten das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Attraktive Dividendenrendite im Fokus

Besonders bemerkenswert ist die für das Geschäftsjahr 2024 angekündigte Dividende von 1,47 EUR je Aktie, was einer außerordentlich hohen Dividendenrendite von 24,26% entspricht. Diese großzügige Ausschüttungspolitik könnte für Einkommensorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, insbesondere angesichts [...]

