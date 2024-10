Die Meta-Aktie zeigt sich kurz vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 30. Oktober 2024 in robuster Verfassung. Am Freitag, den 25. Oktober, notierte das Papier bei 532,10 EUR, was einem Anstieg von 1,46% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 81,83% hat die Aktie eine beeindruckende Performance hingelegt.

Analysten optimistisch trotz regulatorischer Herausforderungen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta kürzlich auf 675 USD angehoben. Allerdings wächst der Regulierungsdruck auf das Unternehmen. In den USA muss sich Meta zusammen mit anderen Tech-Giganten einer Klage wegen Suchtvorwürfen stellen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Stimmung positiv, was sich auch in der robusten Marktkapitalisierung von 1,16 Billionen EUR widerspiegelt.

