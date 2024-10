Die Meeresbiologin Antje Boetius ist als Direktorin das Aushängeschild des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Im nächsten Jahr wird sie an das Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Kalifornien wechseln. Unser Interview mit Boetius aus dem Jahr 2022 verdeutlicht, dass für sie die kleinsten Organismen die größte Rolle spielen. Als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...