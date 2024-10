Google will es Langfingern möglichst unattraktiv machen, Android-Smartphones zu stehlen. Dafür liefert Hersteller ab sofort neue Schutzfunktionen für alle Android-Geräte ab Version 10 aus. So aktiviert ihr den Schutz und das macht er. Mit dem optionalen Diebstahlschutz will Google gängigen Formen des Smartphone-Diebstahls ein Ende setzen. Dafür hat der Hersteller drei neue Sicherheits-Funktionen in Android integriert, mit denen gestohlene Geräte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...