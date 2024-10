Die Powerhouse Energy Group verzeichnet in den letzten Wochen einen positiven Trend. Der Aktienkurs des britischen Technologieunternehmens konnte im vergangenen Monat um 8,94% zulegen und notiert aktuell bei 0,0134 EUR. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 194,51%, was das wachsende Interesse an der innovativen Abfall-zu-Energie-Technologie des Unternehmens widerspiegelt.

Fokus auf Wasserstoffproduktion

Powerhouse Energy konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seiner DMG®-Technologie (Distributed Modular Gasification) zur Umwandlung von Kunststoff- und Gummiabfällen in Wasserstoff. Diese Ausrichtung auf saubere Energielösungen positioniert das Unternehmen strategisch gut im aufstrebenden Markt für erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft.

