Die Telekom-Tochter hebt nach einem starken Quartal die Ziele an T-Mobile-CEO Mike Sievert hatte gleich eine ganze Reihe guter Nachrichten im Gepäck, als er in der Nacht auf Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten das Zahlenwerk von T-Mobile US präsentierte. Stärkster Kundenzuwachs seit zehn Jahren, so wenig Kündigungen wie noch nie und eine erneute Anhebung der eigenen Prognose - das kam auch am Markt gut an: Die Aktie des US-Mobilfunkunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...