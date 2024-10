Die Aktie von 10X Genomics verzeichnete am 26. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,13% auf 15,49 USD. Trotz dieses minimalen Zuwachses bleibt die Gesamtentwicklung des Biotech-Unternehmens herausfordernd. In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie beachtliche 31,31% an Wert, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Interessanterweise liegt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 2,66, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -108,49 könnte ebenfalls als positives Signal interpretiert werden, obwohl es die negativen Cashflows des Unternehmens reflektiert. Trotz dieser potenziell günstigen Bewertungskennzahlen bleibt die finanzielle Lage von 10X Genomics angespannt, was sich in einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 von -10,99 zeigt.

