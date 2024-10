Die Datametrex AI Aktie verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen beträchtlichen Wertverlust von 25,56%. Am 26. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 0,0067 EUR, was einer Stagnation gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser jüngste Kursrückgang fügt sich in eine längerfristige negative Entwicklung ein, da die Aktie im Jahresvergleich sogar um 83,04% an Wert eingebüßt hat. Trotz dieser rückläufigen Tendenz liegt der aktuelle Kurs immer noch 55,22% über dem 52-Wochen-Tief.

Finanzkennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Interessanterweise weisen die aktuellen Finanzkennzahlen auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei niedrigen 0,52, was für viele Analysten ein Indikator für eine attraktive Bewertung darstellt. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von -0,58 könnte, trotz des negativen Vorzeichens, im Branchenvergleich als günstig interpretiert werden. Anleger sollten jedoch beachten, dass diese Kennzahlen allein keine umfassende Bewertung ermöglichen und weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen.

