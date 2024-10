Die BKW-Aktie zeigt am Freitagmittag eine erfreuliche Entwicklung und notiert im Plus. Damit leistet das Wertpapier einen positiven Beitrag zum Schweizer Performance Index (SPI), der bei 16'198 Punkten steht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie bereits ihr bisheriges Höchstniveau, was auf ein gesteigertes Investoreninteresse hindeutet. Die positive Kursentwicklung unterstreicht die aktuelle Attraktivität des Energieversorgers für Anleger.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,8 Milliarden Euro und 52,8 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich BKW als solides Unternehmen im Versorgungssektor. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,49 Prozent entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität und Attraktivität der BKW-Aktie für dividendenorientierte Investoren.

