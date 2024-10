Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnete am 26. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 0,23% auf 21,47 EUR. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem größeren Zeitrahmen fort, mit einem beachtlichen Zuwachs von 16,56% im letzten Monat und einem Jahresplus von 66,18%. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Kreuzfahrtbranche zeigt sich das Unternehmen widerstandsfähig und adaptiv.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 9,1 Milliarden EUR und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,96 präsentiert sich Norwegian Cruise Line als solides Investment. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 4,71 EUR, was zu einem günstigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,55 führt. Diese Zahlen unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens in einem sich erholenden Marktumfeld.



