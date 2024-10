Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich am 26. Oktober 2024 leicht erholt, nachdem sie zuvor vier Tage in Folge Verluste verzeichnete. Der Kosmetikhersteller konnte den jüngsten Abwärtstrend stoppen, obwohl das Unternehmen mit einigen Herausforderungen konfrontiert ist. Der aktuelle Kurs liegt bei 128,88 EUR, was einer Stabilisierung gegenüber dem Vortag entspricht.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Trotz des leichten Kursrückgangs von 4,98% im letzten Monat bleibt Beiersdorf im Jahresvergleich mit einem Plus von 4,12% im positiven Bereich. Analysten der Deutschen Bank AG haben kürzlich ihre "Hold"-Empfehlung für die Aktie bestätigt, was auf eine abwartende Haltung hindeutet. Angesichts des aktuellen Marktumfelds und der bevorstehenden Quartalsberichte bleiben Investoren gespannt auf die weitere Entwicklung des Hamburger Konzerns.

