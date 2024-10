Der französische Mischkonzern Vinci verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieser positiven Entwicklung und der Bestätigung der Jahresprognose erlebte die Vinci-Aktie am 27. Oktober 2024 einen überraschenden Kurseinbruch von drei Prozent im frühen Handel. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf einen Steuerschock zurückgeführt, der die Gewinnprognosen des Unternehmens unter Druck setzt.

Wachstum im europäischen Ausland

Besonders erfreulich entwickelten sich die Geschäfte von Vinci in den ersten neun Monaten des Jahres im europäischen Ausland. Diese positive Tendenz unterstreicht die erfolgreiche Diversifizierungsstrategie des Konzerns, der als einer der weltweit größten Baukonzerne gilt und in über 100 Ländern tätig ist.

Ad

Fresh Vinci information released. What's the impact for investors? Our latest independent report examines recent figures and market trends.

Read our updated Vinci analysis...