Die Noratis AG, ein deutsches Immobilienunternehmen spezialisiert auf Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien, verzeichnet eine positive Kursentwicklung. Trotz eines herausfordernden Jahres mit einem Rückgang von 70,16% konnte die Aktie in den letzten 30 Tagen um 2,47% zulegen. Der aktuelle Kurs von 1,865 EUR (Stand: 26. Oktober) liegt 65,68% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von Noratis zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,27 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 1,48 erscheint die Aktie unterbewertet. Allerdings weist das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -1,47 auf aktuelle Herausforderungen hin. Anleger sollten diese Kennzahlen im Kontext der volatilen Immobilienmarktlage betrachten.

