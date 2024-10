Dem Investor Daniel Loeb ist es seit 1995 gelungen, besser als der MSCI-World-Index abzuschneiden. Zuletzt erwarb er vor allem folgende Aktien. Daniel Loeb ist ein amerikanischer Hedgefonds-Manager, der aufgrund seines aktivistischen Anlagestils bekannt geworden ist und heute ein Vermögen von 3,2 Milliarden US-Dollar besitzt (24.10.2024). Er kauft über seine Fonds gern größere Aktienpositionen an einem Unternehmen, um anschließend mittels Einflussnahme auf die Geschäftspolitik dessen Werte zu heben. Mit seiner in New York ansässigen Investmentgesellschaft Third Point, die er 1995 gründete, managt Daniel Loeb ein Vermögen von etwa zwölf Milliarden US-Dollar. Bisher erzielte er für seine …