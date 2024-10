Der Aktienkurs von McKesson, einem führenden Unternehmen im Gesundheitswesen, zeigt sich in den letzten Tagen relativ stabil. Am 26. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 469,75 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,28% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist, dass McKesson in einem Monat einen Zuwachs von 5,79% verzeichnen konnte, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Das Unternehmen, bekannt für seine umfassende Produktpalette im Bereich Medizintechnik und Arzneimittelvertrieb, scheint das Vertrauen der Anleger zu genießen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen von McKesson präsentieren sich solide. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,20 wird die Aktie von Analysten als unterbewertet eingestuft. Zudem liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) bei 14,12, was im Branchenvergleich als positiv bewertet wird. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Position von McKesson im Markt und könnten für Investoren von Interesse sein.

