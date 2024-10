Warren Buffett, der legendäre Investor hinter Berkshire Hathaway, setzt bei der Bewertung von Aktien stark auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie viele Jahre es theoretisch dauern würde, bis ein Investor seinen Einsatz durch die Unternehmensgewinne zurückerhält. Für Buffett ist das KGV ein wichtiges Instrument im Rahmen seiner "Value Investing"-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren. Ein niedriges KGV kann auf eine günstige Bewertung hindeuten, während ein höheres KGV möglicherweise auf Wachstumserwartungen oder eine Überbewertung hindeutet.

Ganzheitliche Unternehmensanalyse

Obwohl das KGV für Buffett von großer Bedeutung ist, betrachtet er es nie isoliert. Es dient lediglich als erster Indikator für potenzielle Investitionsmöglichkeiten. Anschließend folgt eine umfassende Analyse des Geschäftsmodells, der Branchensituation und der Zukunftsaussichten des Unternehmens. Zusätzlich berücksichtigt Buffett weitere Kennzahlen wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis und den Verschuldungsgrad, um ein ganzheitliches Bild der finanziellen Gesundheit und des Wertpotenzials eines Unternehmens zu erhalten.

