Unter den Turbulenzen an den US-Börsen hat in der abgelaufenen Handelswoche auch die Aktie von Berkshire Hathaway etwas gelitten. Ein schlechteres Investment ist die von Warren Buffett geführte weltberühmte Beteiligungsgesellschaft deshalb natürlich nicht plötzlich. Aber was ist der wahre Wert der Buffett-Aktie?Um diese Frage zu beantworten, gibt es mehrere Ansätze. Man könnte zum Beispiel auf das diversifizierte Portfolio von Berkshire verweisen. Und auf die 334 Milliarden Dollar an Barmitteln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...