Die Gesco AG, eine führende Industriegruppe im deutschen Mittelstand, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 14,03 EUR und konnte im letzten Monat um 0,72% zulegen. Trotz eines Jahresrückgangs von 31,25% notiert die Aktie derzeit 4,28% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Besonders interessant für Anleger sind die günstigen Bewertungskennzahlen der Gesco-Aktie. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,25 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,70 erscheint die Aktie unterbewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie, was einer Rendite von 2,22% entspricht. Diese Zahlen könnten für wertorientierte Investoren von Interesse sein.

