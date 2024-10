Die Costco Wholesale Corporation zeigt sich widerstandsfähig angesichts wachsender Konjunktursorgen. Der Einzelhandelsriese erweitert sein Angebot an vergünstigten Geschenkkarten um beliebte Dienste wie Uber, Instacart und DoorDash. Diese Strategie zielt darauf ab, Kunden in wirtschaftlich unsicheren Zeiten weiterhin attraktive Einkaufsmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 365,8 Milliarden Euro bleibt Costco ein Schwergewicht im Einzelhandelssektor. Die Aktie notierte zuletzt bei 826,82 Euro und zeigte sich damit relativ stabil. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 19,36 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,87% entspricht.

