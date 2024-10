Wochenausblick - Big Tech im Fokus!

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Quartalszahlen sind erneut das Thema der Woche, diesmal mit Fokus auf die großen Tech-Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Als wäre es die Ruhe vor dem Sturm, bleibt es am Montag dieser Woche besonders ruhig. Auf Konjunkturebene werden keine allzu relevanten Zahlen veröffentlicht. Auch auf Unternehmensebene bleibt es noch überschaubar. Waste Management Inc. und Ford Motor Company veröffentlichen ihre Quartalszahlen.















Dienstag:



Nach einem ruhigen Wochenstart wird es am Dienstag umso spannender. Auf Konjunkturebene veröffentlicht Japan kurz nach Mitternacht seine Arbeitslosenquote. Für Deutschland wird das Gfk Verbrauchervertrauen bekannt gegeben, welches das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Aktivität misst. Auch auf Unternehmensseite fängt es an, interessant zu werden. Um 21 Uhr europäischer Zeit veröffentlicht der Tech-Riese Alphabet seine Quartalszahlen. Des Weiteren veröffentlichen aber auch Visa, AMD, McDonalds, Pfizer, Stryker, Mondelez, Paypal und BP ihre Gewinne für Q3.



















Mittwoch:



Zur Wochenmitte bleibt es spannend, auch in Hinsicht auf Deutschland. Gegen 10 Uhr morgens werden die Arbeitslosenquote sowie das Bruttoinlandsprodukt und der Verbaucherpreisindex bekannt gegeben. Für die Eurozone wird das Bruttoinlandsprodukt, das Verbrauchervertrauen und der Geschäftsklimaindex publiziert. Zuletzt gibt auch die USA ihr Bruttoinlandsprodukt, sowie ihre Beschäftigungsänderung bekannt. Auf Unternehmensseite wird der Donnerstag hauptsächlich durch Microsoft und Meta dominiert. Um 21 Uhr veröffentlichen die Tech-Unternehmen ihre Quartalsergebnisse. Neben solch spannenden Zahlen sollten aber auch die Quartalsgewinne von Eli Lilly, AbbVie, Airbus und Airbnb nicht übersehen werden.















Donnerstag:



Am Donnerstag geht es mit gleicher Energie weiter. Auf der Konjunkturseite veröffentlicht Deutschland die jährlichen Einzelhandelsumsätze. Die Eurozone gibt den Verbraucherpreisindex und die Arbeitslosenquote bekannt. Zusätzlich entscheidet Japan über den zukünftigen Zinssatz. Im Hinblick auf Quartalszahlen stellt der Donnerstag sicherlich den Höhepunkt der Woche dar. An der Speerspitze stehen mit Apple und Amazon wieder zwei US-amerikanische Tech-Giganten. Am gleichen Tag veröffentlichen aber auch Mastercard, Samsung, Merck, Linde, Shell, Uber, Comcast und viele weitere Großkonzerne ihre Quartalsberichte.



















Freitag:



Etwas ruhiger, wenn auch nicht zu ruhig, wird es gegen Ende der Woche. Die USA gibt ihre Arbeitslosenquote, sowie die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft bekannt. In Bezug auf Quartalszahlen stechen Exxon Mobil, Chevron und Mitsubishi hervor.











