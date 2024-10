Die Börsenkurse notieren in der Nähe ihrer Hochs. Während es Unternehmen schlechter geht, ganze Branchen auf die Bremse treten und in Nahost der Krieg eskaliert, zeigt sich der Finanzmarkt gänzlich unbeteiligt. Der DAX hat eine mühsame Handelswoche hinter sich und wird auch in der neuen Woche neue Nachrichten verdauen müssen. Auch wenn die Hoffnung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...