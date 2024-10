BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Bürger geben ihre Steuererklärung über das Online-Portal Elster und nicht mehr in Papierform ab. 2023 betrug die Quote bei Einkommensteuer-Erklärungen 82,7 Prozent, fünf Jahre zuvor waren es 73,3 Prozent gewesen, wie in Berlin das Bundesfinanzministerium mitteilte. Bei Erklärungen von Betrieben zur Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer betrug die Quote im vergangenen Jahr sogar 96,2 bis 99, 1 Prozent.

"Das sind gute Zahlen, die uns aus 2023 nun vorliegen, aber wir wollen noch mehr", sagte Finanzstaatssekretärin Katja Hessel (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. "Steuererklärungen auf Papier sind ein Graus für alle Beteiligten." Dass die Abwicklung der Steuererklärungen immer häufiger elektronisch ablaufe, vermeide Fehler, beschleunige das Verfahren und sei für alle Seiten günstiger und auch deutlich angenehmer. In enger Kooperation mit den Ländern würden weitere Maßnahmen ergriffen, um die Elster-Quote zu erhöhen.

Das Bundesfinanzministerium arbeitet zum Beispiel daran, die Nutzerfreundlichkeit von Elster zu erhöhen. Auch soll die Möglichkeit von vorausgefüllten Steuererklärungen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz ausgebaut werden.

Nicht über Elster übermittelte Steuererklärungen haben nach Darstellung des Bundesfinanzministeriums eine deutlich schlechtere Datenqualität. Eine elektronische Verarbeitung sei nicht möglich, was die Finanzämter personell belaste. Den Angaben zufolge werden gut 55 Prozent der noch in Papierform abgegeben Einkommensteuererklärungen zwar elektronisch erstellt - dann aber dem Finanzamt nicht elektronisch übermittelt.