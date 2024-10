Die Erwartungen an Amazon steigen, während sich der Technologieriese auf die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen vorbereitet. Analysten blicken optimistisch auf die bevorstehende Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024. Die positive Stimmung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in den letzten vier Wochen um beachtliche 4,29% zulegen konnte. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des E-Commerce-Giganten.

Starke Marktposition trotz Herausforderungen

Trotz des herausfordernden Marktumfelds behauptet Amazon seine starke Position. Mit einer Marktkapitalisierung von 1.826,2 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht im Technologiesektor. Interessant für Anleger: Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,17 deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, was die Spannung vor den kommenden Quartalszahlen zusätzlich erhöht.

