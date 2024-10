Die Geberit Aktie zeigt sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage bemerkenswert robust. Trotz der anhaltenden Inflationssorgen konnte das Unternehmen seine Position am Markt behaupten. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 550,90 EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag stabil gehalten. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung über das letzte Jahr hinweg, mit einem Zuwachs von 25,63%. Diese Leistung unterstreicht die Stärke des Unternehmens in einem herausfordernden Umfeld.

Finanzkennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Geberit eine Dividende von 12,70 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,62% entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,42, was auf eine solide Bewertung des Unternehmens hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,4 Milliarden Euro bleibt Geberit ein Schwergewicht im europäischen Sanitärtechnikmarkt.

Geberit Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...