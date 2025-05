Jona - Geberit hat im Startquartal 2025 das Wachstumstempo erhöht. Geholfen haben dem Sanitärtechnikkonzern dabei gut laufende neue Produkte. Der Gewinn wurde von Sonderkosten für eine Werkschliessung in Deutschland marginal belastet. Den Markt Deutschland beurteilt CEO Christian Buhl indes wieder positiver als zuletzt. «Das Sentiment in Deutschland hat sich leicht verbessert», sagte er mit Blick auf den wichtigsten Einzelmarkt. So seien dort im ...

