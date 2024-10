Stuttgart (ots) -



Das Grundsatzprogramm der CDU formuliert es klar. Die Regelaltersgrenze müsse an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Nur einer scheint sich nicht daran gebunden zu fühlen: ausgerechnet CDU-Chef Friedrich Merz. Er will an der Rente mit 67 festhalten. Ein direkter Widerspruch zum eigenen Grundsatzprogramm - das kostet ihn Glaubwürdigkeit. Merz' Überlegung ist durchaus nachvollziehbar: Menschen, die bald in Rente gehen, machen einen Großteil der Wähler aus. Und die SPD versucht Merz als kaltherzig hinzustellen. Der CDU-Chef will keine Angriffsfläche bieten - und wirft aus Angst Parteigrundsätze über Bord. Doch wenn er schon beim Thema Rente aus taktischen Erwägungen von seinen Grundsätzen abrückt - warum sollte man ihm glauben, dass er das nicht auch bei anderen Themen tut?



