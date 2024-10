Die Keurig Dr Pepper Inc Aktie bleibt weiterhin im Fokus der Anleger. JPMorgan Chase hat kürzlich seine Kaufempfehlung für den Getränkeriesen bekräftigt, wobei der Zielpreis leicht von 41 auf 40 USD angepasst wurde. Diese positive Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, trotz der jüngsten Kursschwankungen. Am 26. Oktober verzeichnete die Aktie einen Kurs von 32,21 EUR, was einem Anstieg von 0,56% gegenüber dem Vortag entspricht.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 43,5 Milliarden EUR zählt Keurig Dr Pepper zu den Schwergewichten in der Getränkebranche. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,88 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,60% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 19,23 prognostiziert, was auf eine moderate Bewertung der Aktie hindeutet.

