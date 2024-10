In der kommenden Woche blicken Investoren gespannt auf die Unternehmensberichte und die politisch aufgeladene Stimmung - sowohl in den USA als auch in Deutschland. Die Ergebnisse könnten die Weichen an den Finanzmärkten stellen, da Unternehmen zeigen müssen, wie gut sie die hohe Zinslast und wirtschaftliche Unsicherheiten verkraften. Auch politische Risiken aus den USA wirken wie eine dunkle Wolke über dem Marktgeschehen.Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...