Die NEXANS Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung, trotz einer leichten Korrektur in den letzten Tagen. Mit einem aktuellen Kurs von 135,50 EUR am 27. Oktober 2024 verzeichnet das Unternehmen eine beeindruckende Jahresperformance von +105,46%. Die Marktkapitalisierung des französischen Kabelherstellers beläuft sich derzeit auf 5,9 Milliarden Euro, was die solide Position des Unternehmens im Markt unterstreicht.

Attraktive Bewertungskennzahlen

Trotz des starken Kursanstiegs deuten die Bewertungskennzahlen auf eine möglicherweise noch günstige Bewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,76 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 9,25 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv. Zudem bietet NEXANS eine Dividendenrendite von 2,13% für das Geschäftsjahr 2024, was für Anleger einen zusätzlichen Anreiz darstellen könnte.

