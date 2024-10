Boeing drohen aufgrund der Probleme weitere Abstufungen. Die Anleihen könnten nun sogar eine katastrophale Bewertung aufgrund der schwierigen Kreditwürdigkeit.Aufgrund der vielen Qualitätsprobleme, die Boeing (US0970231058) aktuell abarbeiten muss, befindet sich der US-Flugzeugbauer seit geraumer Zeit in einer Krise. Aktuell befürchtet man sogar eine drohende Abstufung der Kreditwürdigkeit, was es für Boeing zusätzlich erschweren würde neue Anleihen am Kapitalmarkt zu platzieren.Anzeige:Die Lage bei Boeing scheint sich einfach nicht ...

