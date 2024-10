Experten: Diese drei Meme-Coins könnten im November 2024 explodieren

Der Monat Oktober dürfte voraussichtlich stärker schließen, womit der für Kryptowährungen historisch beste Monat startet - der November. Historisch gibt es hier den Startschuss für die Jahresendrallye, die im November an Fahrt aufnimmt. Im Jahr 2024 könnte sogar mit einem potenziellen Wahlsieg von Donald J. Trump noch mehr Momentum für Kryptowährungen entstehen.

Meme-Coins sind im Jahr 2024 das stärkste Marktsegment und sind weitaus mehr als nur Unterhaltung. Doch welche neuen Meme-Coins haben im November 2024 Potenzial?

Flockerz (FLOCK)

Flockerz ist derweil ein neuer Meme-Coin, der sich das Ziel gesetzt, einige der größten Herausforderungen im Bereich der Meme-Coins zu bewältigen. Angesichts der Popularität von Meme-Coins nutzen viele Entwickler die hohe Nachfrage aus, was häufig zu Betrug und stark zentralisierten Strukturen führt. Investoren riskieren dabei ihr Kapital, da Entscheidungen oft zugunsten weniger Beteiligter getroffen werden. Flockerz verfolgt einen anderen Ansatz: Mit einer dezentralen Ausrichtung soll die Community stärker eingebunden und abgesichert werden.

Das Projekt integriert ein innovatives "Vote-to-Earn"-System, bei dem FLOCK-Token-Inhaber durch aktive Mitbestimmung an Entscheidungen beteiligt werden und gleichzeitig Belohnungen erhalten. Diese Partizipation ermöglicht es Nutzern, über wichtige Projektentwicklungen abzustimmen und so die Zukunft von Flockerz aktiv mitzugestalten. Unterstützt wird dies durch eine dezentrale autonome Organisation namens Flocktopia, die als Grundlage für die Entscheidungsfindung dient und eine transparente Governance-Struktur etabliert. Hierbei zählt die Anzahl der gehaltenen FLOCK Token, die das Stimmgewicht jedes Nutzers beeinflussen.

Ein weiterer Pluspunkt sind die sorgfältig durchdachten Tokenomics von Flockerz, die den dezentralen Charakter des Projekts unterstreichen. 70 Prozent der FLOCK Token sind für die Community reserviert, mit 25 Prozent allein für Staking-Belohnungen. Zudem sind 20 Prozent der Token dem Presale gewidmet, was frühen Unterstützern attraktive Bedingungen bietet. Die Treasury erhält weitere 25 Prozent, die zur Belohnung aktiver Community-Mitglieder im "Vote-to-Earn"-System verwendet werden.

Interessenten können FLOCK im Presale direkt auf der offiziellen Website erwerben, indem sie ihre Wallets verbinden und mit Kryptowährungen wie ETH, USDT oder BNB bezahlen. Auch Kreditkartenzahlungen sind dank eines integrierten Widgets möglich. Direkt im Anschluss lassen sich die FLOCK Token für mehr als 1500 Prozent APY staken.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained möchte derweil die erste spezialisierte Layer-2-Plattform für Meme-Coins auf den Markt bringen. Mit einem Presale-Erlös von fast 23 Millionen US-Dollar hat das Projekt eine solide Grundlage geschaffen. Das erklärte Ziel ist es, ein innovatives Ökosystem zu entwickeln, das speziell auf die Bedürfnisse von Meme-Coin-Tradern zugeschnitten ist.

Ein Bestandteil ist eine dezentrale Börse, die ausschließlich für Meme-Coins konzipiert ist. Diese soll nicht nur den Handel vereinfachen, sondern auch für ein durchgängiges Nutzererlebnis sorgen. Um die Handelsprozesse auf der Plattform transparent zu gestalten, ist ein Blockchain-Explorer geplant. Zudem wird es Blockchain-Bridges und Analysetools geben, um ein umfassendes L2-Ökosystem zu kreieren.

Das Projekt setzt zugleich auf ein neues Entwicklerprogramm namens "Pepe Frens with Benefits". Entwickler erhalten hier finanzielle Unterstützung, um dezentrale Anwendungen auf der Plattform zu entwickeln.

Die PEPU Token des Projekts können im Presale erworben werden. Dabei gibt es die Möglichkeit, durch Staking attraktive Boni von derzeit bis noch rund 100 Prozent APY zu erhalten. Der Kaufprozess ist denkbar einfach: Nutzer verbinden ihre Wallets mit der offiziellen Website und können PEPU gegen Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder Binance Coin (BNB) tauschen.

FreeDum Fighters (DUM)

FreeDum Fighters ist ein neues Krypto-Projekt, das den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 auf humorvolle Weise darstellt. Denn in rund 10 Tagen wird die Wahl stattfinden. Bis dahin dürften Spekulationen jeden Tag zunehmen, das Interesse steigt. Das Ziel des Projekts ist es nun, durch eine Mischung aus Meme-Coin und Politik Interesse zu wecken und Community-Interaktionen zu fördern. Der Presale des nativen DUM-Tokens hat bereits über 300.000 US-Dollar erzielt. Im Zentrum stehen zwei fiktive Charaktere, MAGATRON und Kamacop 9000, die politische Figuren wie Donald Trump und Kamala Harris persiflieren. Die Community kann durch den Kauf und das Staking der DUM Token eine Seite wählen und durch wöchentliche Abstimmungen und Debatten den Einfluss ihres Favoriten stärken. Bis dato fühlt Donald Trump aka MAGATRON deutlich.

Zum Meme-Coin FreeDum Fighters gehören ferner Meme-Wettbewerbe, Diskussionsrunden und gemeinschaftliche Aktionen, die auf die humorvolle Parodie des realen Wahlkampfs abgestimmt sind. Die Verbindung von politischer Satire und Blockchain-Technologie soll den Meme-Coin im November 2024 mit Momentum versehen.

Anleger können DUM Token auf der Website des Projekts erwerben und staken. Dies gelingt mit einem Token-Swap gegen ETH, BNB oder USDT. In rund zwei Tagen steigt der Preis erneut, die Staking-Rendite liegt noch über 300 Prozent APY.

