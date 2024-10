LONDON, Oct. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die dänische ROCKWOOL-Gruppe freut sich, die Übernahme von Wetherby Building Systems Ltd. bekanntzugeben. Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein im Bestreben von ROCKWOOL, die Kompetenz der Gruppe im Bereich von Fassaden im Vereinigten Königreich auszubauen.

Wetherby Building Systems Ltd. mit Hauptsitz in Golborne, Greater Manchester, ist ein führender britischer Anbieter von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Wetherby wird unter der neuen Bezeichnung Wetherby Wall Systems Teil der ROCKWOOL Wall Systems-Organisation und schließt sich damit den entsprechenden anderen Organisationen der Gruppe an, zu denen die WDVS-Spezialisten HECK Wall Systems in Deutschland und FAST Wall Systems in Polen gehören.

Bedeutung der Übernahme

Die Energieeffizienz von Gebäuden spielt eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, bis 2050 eine Netto-Nullbilanz zu erreichen. Jes Munk Hansen, CEO der ROCKWOOL-Gruppe, erklärt: "Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von ROCKWOOL, unsere Präsenz auf dem Markt im Vereinigten Königreich weiter auszubauen und die Transformation des Bausektors hin zu nachhaltigen und nicht brennbaren Fassadenlösungen fortzusetzen. Der Anteil der Dämmung auf Steinwollebasis im Geschäft von Wetherby ist stetig gewachsen, und wir werden den Übergang zu einem vollständig auf Steinwolle basierenden Portfolio vollziehen, wie wir es in der Vergangenheit in anderen Märkten getan haben."

Für Wetherby Building Systems Ltd. ist diese Übernahme ein wichtiger Schritt in Bezug auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens. Das Unternehmen wird seine bestehenden Partnerschaften mit Entwicklern, Kunden und Lieferanten fortsetzen. Bob Deane, Managing Director von Wetherby, kommentiert dies wie folgt:

"Zwischen Wetherby und ROCKWOOL besteht eine langjährige Beziehung, und die Übereinstimmung ist in allen wichtigen Punkten, vom Geschäftsmodell und der Technologie bis hin zur Unternehmenskultur und den Werten, groß. Ich bin überzeugt, dass Wetherby innerhalb der ROCKWOOL-Organisation sein volles Potenzial für Wandsystemlösungen ausschöpfen wird."

Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die finanziellen Erwartungen von ROCKWOOL für das Jahr 2024.

Über die ROCKWOOL-Gruppe

Die ROCKWOOL-Gruppe setzt sich dafür ein, das Leben aller Menschen zu bereichern, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir unterstützen unsere Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung vieler der größten Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit - von Energieverbrauch und Lärmbelästigung bis hin zu Brandschutz, Wasserknappheit und Überschwemmungen. Unsere Produktpalette spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere Interessenvertreter dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein langlebiges, unendlich wiederverwertbares und vielseitiges Material, das die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb bildet. Mit rund 12.000 engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120 Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle - von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und Offshore-Bereich.

Über Wetherby Building Systems Ltd

Wetherby Building Systems Ltd hat seinen Sitz im Großraum Manchester und verfügt über Niederlassungen in Glasgow, Watford und Bridgend. Das 1998 gegründete Privatunternehmen beschäftigt rund 78 Mitarbeitende und ist ein marktführender Anbieter von Wärmedämmverbundsystemen im Vereinigten Königreich.

