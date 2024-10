$TRUMP vs. $DUM Coin: Dieser PolitiFi-Memecoin ist besser

Am 5. November wird die nächste US-Wahl stattfinden und daher werde die PolitiFi-Memecoins wieder verstärkt von den Anlegern auf die Watchlists genommen. Zwei der besten von ihnen wollen wir Ihnen im folgenden Beitrag vorstellen, damit Sie sich rechtzeitig positionieren können.

MAGA ($TRUMP)

Bei MAGA handelt es sich um einen Memecoin, welcher für die gleichnamige Abkürzung des Wahlkampfslogans von Donald Trump steht: M(ake) A(merica) G(reat) A(gain). Es ist einer der Pioniere des PolitiFi-Sektors, welcher insbesondere im Jahr 2024 eine größere Popularität im Memecoin-Bereich erlangt hat.

Das Projekt sammelt über eine Gebühr in Höhe von 1 % kontinuierlich Mittel ein, welche für Marketing sowie Spenden zum Schutz von U.S. Veteranen und Kindern verwendet werden. Laut den Aussagen des Teams sei es zudem die Kryptowährung, welche von allen am meisten Spenden für diese Zwecke erzielt hat. Dabei belaufen sich die diese auf insgesamt 2,03 Mio. USD.

Ebenso setzt sich der Coin für den Wahlkampf ein. Unter anderem gibt es Wahlstände mit Werbung und Fanartikeln sowie einen AirDrop an die Wallet von Donald Trump. Dieser sollte ihn in den unzähligen Rechtsstreitigkeiten sowie im Wahlkampf unterstützen. Allerdings steht der $TRUMP-Coin ansonsten in keinerlei Zusammenhang mit Trump.

Der MAGA-Coin hat eine Vielzahl weiterer MAGA-Memetoken nach sich gezogen, während es für die Demokraten wie Joe Biden und Kamala Harris deutlich weniger Coins gibt. Die favorisierte Wahl der Kryptoinvestoren blieb bisher der $TRUMP-Coin, der aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 169,21 Mio. USD kommt.

Im Vergleich zu seinem Allzeithoch von 756,32 Mio. USD bietet sich jedoch noch Steigerungspotenzial. Dennoch ist der MAGA-Token seit seinem Start im August 2023 um 7.067.913 % gestiegen.

Ursprünglich diente der $TRUMP-Coin als eine Art Wette auf die US-Wahl, wobei die Investoren bei ihnen eine deutlich höhere Gewinnchance erwartet haben. Während er zu Beginn noch stark von dem Wahlkampf profitieren konnte, hat sich der Markt mittlerweile immer stärker zerstreut. Dennoch könnte er als Marktführer in diesem Bereich mit dem Nahen der US-Wahl wieder stärker profitieren, wie es zuletzt beobachtet wurde.

FreeDum Fighters ($DUM)

Das Team von FreeDum Fighters hat das Konzept der PolitiFi-Memecoins auf die nächste Stufe gebracht. Denn es beinhaltet einen Kampf der beiden Kontrahenten, welche als lustigen Avataren repräsentiert werden. Dies sind der MAGATRON-Roboter mit Tentakelarmen und der Kamacop.

Somit wird der PolitiFi-Sektor um die Gamifizierung bereichert. Dabei können sich die Investoren während des Presales für ihren persönlichen Favoriten entscheiden. Dadurch wird auch die Staking-Rendite festgelegt, die aktuell für Kamacop bei 1.422,96 % und für MAGATRON bei 328,13 % liegt. Überdies erhalten die Anleger bei einem Wahlsieg einen zusätzlichen AirDrop.

Auch wenn Donald Trump aktuell mit einem großen Vorsprung führt und Kamala Harris nur wenig Zuspruch erhält, so ist es dennoch eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Personen, welche sich ihnen zugehörig fühlt. FreeDum Fighters kann mit dem dualen Ansatz sogar beiden Seiten ansprechen und somit möglicherweise noch stärker als die restlichen einseitigen PolitiFi-Coins profitieren.

Mit diesem Wahlkampf soll jedoch noch nicht Schluss sein. Denn das Team hat Andeutungen gemacht, dass sie das Konzept noch für andere Duelle nutzen können. Dies sind etwa Wahlen in unterschiedlichsten Ländern oder andere wichtige Entscheidungen.

Alle Investoren, welche ihre Coins in den Staking-Pool eingezahlt haben, qualifizieren sich auch für die exklusiven Debatten. Bei diesen können die Teilnehmer Argumente hervorbringen, um die Gemeinschaft zu überzeugen. Somit sorgt das Team auch für den für einen Memecoin wichtigen Aufbau der Community.

Wie bereits erwähnt, befindet sich FreeDum Fighters noch im Vorverkauf. In diesem werden 40 % der insgesamt 54 Mrd. $DUM-Coins angeboten. Somit konnten bisher schon mehr als 321.038 USD eingenommen werden. Interessierte können die Token nur noch für kurze Zeit für einen Preis in Höhe von 0,000055 USD pro $DUM kaufen.

$TRUMP vs. $DUM Coin: Das ist der Gewinner

Bei dem $TRUMP-Coin handelt es sich am ehesten um einen gemeinnützigen und politischen Memecoin, der sich durch seine Großzügigkeit und seinen Pioniergeist einen Namen gemacht hat. Allerdings hat er keine nützlichen Geschäftsfelder mit aufgenommen, wie es bei FreeDum Fighters die Gamifizierung ist.

Ebenso ist MAGA deutlich einseitiger aufgestellt, da er nur die republikanischen Wähler und Investoren anspricht. Sollte Trump nicht gewinnen, könnte es für die Anleger hingegen höhere Verluste nach sich ziehen. Im Unterschied dazu spielt es bei FreeDum Fighters keine Rolle, weshalb er mit Hinblick auf diesen Aspekt sicherer ist.

Andererseits konnte sich MAGA schon deutlich mehr in den USA etablieren und hat auch einen direkten Bezug zur Wählerschaft aufgebaut. Daher besitzt der $TRUMP-Coin über einen starken Wiedererkennungswert. FreeDum Fighters wurde hingegen gerade erst gestartet und ist deshalb noch deutlich günstiger bewertet. Dies bietet wiederum ein größeres Steigerungspotenzial.

