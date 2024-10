KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Israels Angriff auf den Iran:

"Wer gehofft hatte, Israel würde im Schulterschluss mit den USA endlich den Hegemonieträumen des Irans nach dem großflächigen Kaltstellen seiner Verbündeten, der Hamas und der Hisbollah nun ein Ende bereiten, wurde enttäuscht: Netanjahu hält sich zu 100 Prozent an die Zurückhaltungsdirektive der US-Regierung, die in der heißesten Wahlkampfphase vor der Präsidentschaftswahl in keinen Krieg eintreten will. Nach einem eventuellen Sieg Donald Trumps im November könnten die Karten neu gemischt werden."/yyzz/DP/he