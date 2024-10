NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 63 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes rät den Anlegern in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Quartalszahlen zu vorsichtigem Optimismus. Es gebe ausreichend Gründe, an das Erreichen der Jahresziele zu glauben. Für 2025 schraubte er seine Wachstumsschätzung nach oben./ag/zb



