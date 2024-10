The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2024ISIN NameCH0438965532 MUENCH.HYP.BK.PF S.1799US912828YM69 USA 19/24US91282CFQ96 USA 22/24SE0017483019 VNV GLOBAL 22/25ES00000126B2 SPANIEN 14-24DE000DDA0Q20 DZ BANK IS.A1103USG46747AB00 HUTCH.W.I.(14) 14/24 REGSUS9128283D01 US TREASURY 2024DE000LB323N4 LBBW FZA 22/24CH0398633567 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24CH0141219698 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-24 414DE000DW6CY47 DZ BANK IS.A1892US91282CFS52 USA 22/24 FLRUS89352HBE80 TRANSCDA P.L. 23/26DE000SLB8023 LDSBK.SAAR IHS.802 VARDE000A351Y60 KRED.F.WIED.23/33 MTN