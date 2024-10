DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Belastet von Kosten für die Einführung mehrerer überarbeiteter Modellreihen und von Lieferproblemen hat die Porsche AG in den ersten neun Monaten bei rückläufigen Einnahmen einen Gewinneinbruch erlitten. Analysten hatten damit aber bereits gerechnet. Die operative Umsatzrendite ging um 4,2 Prozentpunkte zurück, und fiel schwächer aus als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Porsche und rechnet weiter mit einem Umsatz von 39 bis 40 Milliarden Euro nach 40,5 Milliarden im Vorjahr und einer operativen Marge von 14 bis 15 Prozent. Im Vorjahr hatte sie bei 18,6 Prozent gelegen.

Nachfolgend die Neunmonatszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Umsatzrendite in Prozent, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 9MON 9M24 ggVj 9M24 ggVj 9M23 Umsatz 28.564 -5% 28.188 -6% 30.132 Operatives Ergebnis 4.035 -27% 4.049 -26% 5.501 Operative Umsatzrendite 14,1 -- 14,4 -- 18,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.765 -30% 2.880 -27% 3.941 Ergebnis je Vorzugsaktie 3,04 -30% 3,16 -27% 4,33 Netto-Cashflow Automobile 1.235 -64% 2.617 -23% 3.386

AUSBLICK UNTERNEHMEN

WACKER CHEMIE (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.461 -4% 7 1.523 EBITDA 162 +7% 9 152 EBIT 50 +3% 6 49 Ergebnis nach Steuern 31 -9% 3 34 Ergebnis je Aktie 0,53 -5% 5 0,56

Weitere Termine:

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (09:00

Analystenkonferenz)

21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.553,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.871,50 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 20.621,00 +0,6% Nikkei-225 38.605,53 +1,8% Schanghai-Composite 3.308,85 +0,3% Hang-Seng-Index 20.628,54 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 132,97 +13 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 19.463,59 +0,1% DAX-Future 19.514,00 -0,2% XDAX 19.410,23 -0,2% MDAX 27.259,56 +0,4% TecDAX 3.420,43 +0,2% EuroStoxx50 4.943,09 +0,2% Stoxx50 4.438,96 +0,0% Dow-Jones 42.114,40 -0,6% S&P-500-Index 5.808,12 -0,0% Nasdaq-Comp. 18.518,61 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,84 -39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Aufschlägen in die neue Woche starten. Der starke Einbruch der Ölpreise stützt die Stimmung. "Der Einbruch bremst die Spekulation auf einen erneuten Auftrieb der Inflation", so ein Marktteilnehmer. Nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" in der Nacht von Freitag auf Samstag die iranischen Ölanlagen verschont hatte, fallen die Ölpreise um etwa 5 Prozent und testen die Tiefststände von der Monatsmitte.

Rückblick: Behauptet - Leicht stützend wirkte laut Händlern der etwas besser als gedacht ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. Gegenwind für die Zinssenkungserwartungen sehen die Analysten Helaba im Ifo-Index durch ihn aber kaum. Sein Niveau sei weiter niedrig. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen wieder etwas, nachdem sie am Donnerstag gestiegen waren. Valeo rutschten nach einer Umsatzwarnung um 9,4 Prozent ab. Continental gaben im Sog um 1,3 Prozent nach. Eine kräftige Verfehlung der Gewinnerwartung bei Electrolux wurde von den Citi-Analysten als klar negative Überraschung gewertet. Electrolux brechen in Stockholm um rund 14 Prozent ein. Leicht positiv wirkten dagegen die Zahlen von Holcim in Zürich, der Kurs des Baustoffherstellers stieg um 0,6 Prozent. Die Strategie "Wert über Volumen" wirke, so die Analysten von Vontobel. )

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Enttäuscht zeigte sich der Markt von den Quartalszahlen von Mercedes Benz. Vor allem das Pkw-Geschäft lief schlecht. Demgegenüber entwickelte sich das Geschäft mit Vans und Transportern stabiler. Mercedes-Benz verloren 1,0 Prozent, der Kurs der Tochter Daimler Truck stieg kräftig um 4,5 Prozent. In der zweiten Reihe machten Hellofresh einen Satz um 20 Prozent nach oben. Der Kochboxenversender übertraf im dritten Quartal die Markterwartung für den bereinigten operativen Gewinn und ist deswegen auch für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Für die Aktie des Online-Glückspielanbieter Zeal Network ging es um 6,6 Prozent nach oben. Nach einem starken dritten Quartal hob Zeal die Prognose für den operativen Gewinn an. Im MDAX setzten Puma die jüngste kräftige Erholung mit einem Plus von 5,0 Prozent dynamisch fort. Neuigkeiten von dem Unternehmen gab es erneut nicht.

XETRA-NACHBÖRSE

Porsche gaben leicht nach, nachdem der Sportwagenhersteller am Abend einen Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten berichtet hatte. Analysten hatten damit aber bereits gerechnet. hGears wurden beim Brocker Lang & Schwarz gut 2 Prozent tiefer gestellt. Der Hersteller von Getrieben senkte die Umsatzprognose und die Schätzung für das operative Ergebnis im Gesamtjahr.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Indizes kamen im Handelsverlauf deutlich von frühen Hochs zurück. Auslöser war ein Richtungswechsel bei den Marktzinsen. Diese zogen nach anfänglichen Rückgängen wieder an. Das Interesse der Akteure galt zunächst weiter der Bilanzsaison. Nach einer vollgepackten Woche mit Gewinnberichten haben bisher mehr als ein Drittel der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt. Etwa 75 Prozent übertrafen die Gewinnerwartungen, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 77 Prozent. Auf dem Kurs von McDonald's (-3,0%) lasteten Meldungen weiterer Kolibakterien-Krankheitsfälle, mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Verzehr sogenannter Quarter Pounders bei der Fastfood-Kette. Mindestens zwei Personen haben nun Klage eingereicht. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie von Capri Holdings mit Marken wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo. Sie brach um 49 Prozent ein, nachdem ein Gericht der übernahmewilligen Tapestry den Kauf von Capri untersagt hatte. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, reagiert positiv auf die Entwicklung, stieg um 13,5 Prozent. Nach überraschend starken Geschäftszahlen ging es für Western Digital um 4,7 Prozent aufwärts. Auch Deckers Outdoor, zu der die Schuhmarken Hoka und Ugg gehören, übertraf die Erwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 10,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 +1,7 4,08 -32,0 5 Jahre 4,06 +2,5 4,03 5,9 7 Jahre 4,15 +2,4 4,12 17,5 10 Jahre 4,24 +2,4 4,21 35,7 30 Jahre 4,50 +2,7 4,47 53,1

Nach anfänglichen fortgesetzten Rückgängen, stiegen die Renditen wieder. Im Handel war von Vorsicht bei den Anleihen die Rede mit Blick auf wichtige Konjunkturdaten in der kommenden Woche und die Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen, die jeweils für den weiteren Zinskurs wichtig werden dürften.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0791 -0,0% 1,0796 1,0814 -2,3% EUR/JPY 165,47 +0,2% 165,11 164,45 +6,3% EUR/CHF 0,9377 +0,0% 0,9373 0,9372 +1,1% EUR/GBP 0,8330 +0,0% 0,8330 0,8332 -4,0% USD/JPY 153,33 +0,2% 152,96 152,08 +8,8% GBP/USD 1,2954 -0,0% 1,2959 1,2979 +1,8% USD/CNH 7,1415 -0,0% 7,1444 7,1280 +0,3% Bitcoin BTC/USD 67.735,85 -0,5% 68.046,60 67.569,05 +55,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den steigenden Renditen im Späthandel leicht an, der Euro fiel auf knapp unter 1,08 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,61 71,78 -4,4% -3,17 -3,0% Brent/ICE 72,74 76,05 -4,4% -3,31 -3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Ölpreisen ging es im US-Handel um rund 2 Prozent nach oben, womit sich die volatile Tendenz der Vortage fortsetzte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.742,91 2.733,99 +0,3% +8,92 +33,0% Silber (Spot) 33,64 33,48 +0,5% +0,16 +41,5% Platin (Spot) 1.025,37 1.023,38 +0,2% +1,99 +3,4% Kupfer-Future 4,32 4,34 -0,5% -0,02 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg knapp unter seinem Rekordhoch um 0,3 Prozent auf 2.744 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA - Geldpolitik

Die chinesische Zentralbank führt wie schon avisiert ein neues geldpolitisches Instrument zur Sicherung der Liquidität des Bankensystems ein,und wird einmal monatlich direkte Reverse-Repo-Geschäfte mit Primärhändlern mit einer Laufzeit von unter einem Jahr durchführen. Zudem wird sie Staatsanleihen sowohl auf zentraler als auch auf lokaler Ebene sowie Finanzanleihen und Unternehmensanleihen zurückkaufen und die Details auf ihrer Webseite mitteilen.

WACKER CHEMIE

hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet, EBITDA und Nachsteuergewinn aber stabil gehalten und die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt - abenso für 2030. Das EBITDA erreichte wie im Vorjahr 152 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,6 von 10,0 Prozent. Das EBIT sank auf 37,1 von h49 Millionen. Nach Steuern stieg der Gewinn marginal auf 33,9 Euro (Vj: 33,5) Millionen Euro). Der Umsatz gab um 6 Prozent nach auf 1,43 Milliarden Euro. Die Ergebnisse waren beim Umsatz, EBITDA und EBIT schlechter als in einer Visible-Alpha-Konsensschätzung.

HGEARS

senkt auf Basis der jüngsten Auftragsindikatoren sowie der Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Der Hersteller von Getrieben sieht die Umsätze nun bei 90 bis 95 (bisher 100 bis 110) Millionen Euro und das bereinigte EBITDA bei minus bis plus 1 (1 bis 3) Millionen Euro.

RINGMETALL

kauft per 1. November Peak Packaging Poland, einen Spezialanbieter von Linern für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie auch die Kosmetik-, Pharma- und Chemieindustrie. Die Transaktion wird durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

NOVARTIS

Novartis hat mit dem Medikament Fabhalta bei der Behandlung der Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G) einen Phase-III-Studienerfolg erzielt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.