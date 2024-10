Mit den Q3-Zahlen vom Dienstagabend (22.10.) hat die Deutsche Börse keineswegs enttäuscht. Aber unser Musterdepotwert wird mit den kommenden Ergebnissen zeigen müssen, dass die aktuelle Überbewertung der Aktie gerechtfertigt ist. An den Zahlen lag es jedenfalls sicher nicht, dass sich die DAX-Aktie (217,00 Euro; DE0005810055) am Mittwoch etwas von den Rekordständen der Vorwoche entfernte. Der Umsatz fiel mit 1,4 Mrd. Euro 18% besser als im Vorjahr aus und lag nur 0,6% unter dem Konsens. Erfreulich ist dabei, dass mit 9% die Hälfte des Umsatzwachstums organisch war - der höchste organische Anstieg der vergangenen beiden Jahre und höher als beim Konkurrenten London Stock Exchange, der am Donnerstag ein organisches Umsatzwachstum von 8% meldete. Auch das EBITDA verfehlte mit 801,8 Mio. Euro (+17,1% ggü. Vj.) den Konsens nur marginal (-0,3%). Ein Blick auf die Segmente zeigt, woher die Entwicklung stammt: Der Umsatz im durch Simcorp gestärkten Segment "Investment Management Solutions" blieb mit 294,9 Mio. Euro etwas hinter den Erwartungen zurück. Das EBITDA der Sparte entwickelte sich hingegen besser und erreichte 96,9 Mio. Euro, während die Marge mit 32,9% ...

