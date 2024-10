Wir präsentieren: Das weltweit am schnellsten wachsende Uranunternehmen der letzten 4 Jahre! UEC perfekt positioniert! Produktion gestartet! Kontinuierlicher Ausbau und weitere Akquisitionen für die Zukunft!

Liebe Leserinnen und Leser,

für schlaue Investoren klingt es zu schön um wahr zu sein! Seit August besteht ein neuer US-Importbann: Das Land darf kein unbestrahltes, schwach angereichertes Uran mehr aus Russland importieren. Das stellt die USA vor eine große Herausforderung und zugleich ist es eine riesen Chance für Investoren, die in amerikanische Uranproduzenten investieren!

Denn etwa 20 Prozent des in den USA generierten Stroms stammt laut der US-Energiebehörde EIA aus Kernkraftwerken. Der Großteil des dafür benötigten Urans wird importiert.

Uranmarktdefizit lässt Uranpreis nachhaltig steigen!

Die derzeitige Stärke des Uransektors veranschaulicht die Auswirkungen der Umstellung auf saubere Energien auf Rohstoffe, während das Interesse der politischen Entscheidungsträger an der Kernenergie wieder auflebt. Die Nachfrageprognosen sind gestiegen, was zu einem Angebotsdefizit geführt und Uran und Uranbergbauunternehmen in einen neuen Bullenmarkt befördert hat.