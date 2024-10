NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. In Deutschland gebe es ermutigende Signale hinsichtlich der Markenstärke des Bekleidungskonzerns, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Montag vorliegenden Kommentar nach der Vorstellung der Herbst-/Winterkollektion im September. Anderswo hätten sich die Trends aber abgeschwächt. Es sei insgesamt aber noch zu früh, um Aussagen darüber zu treffen, ob die Umsatzziele des vierten Quartals in Gefahr sein könnten./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 18:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 00:15 / GMT



ISIN: SE0000106270

