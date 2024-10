Die Rheinmetall-Aktie hat sich in der vergangenen Woche zwar etwas von den Tiefs gelöst. Doch die 500-Euro-Marke konnte bislang noch nicht zurückerobert werden. Dennoch bleiben die Aussichten gut. Konzernchef Armin Papperger geht davon aus, dass die Nachfrage im lukrativen Munitionsgeschäft auch bei einer möglichen Friedenslösung in der Ukraine hoch bleiben wird.Die Ukraine werde sich "bei einem Frieden bereits auf eine nächste mögliche Invasion vorbereiten", so Papperger in der Welt am Sonntag. ...

