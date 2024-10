Die deutsche Industrie gerät immer stärker aus dem Tritt: "Seit dem Sommer hat sich der Rückgang der Investitionsneigung der Unternehmen in vielen Branchen noch einmal beschleunigt", berichtet Sonja Kardorf aus dem Vorstand der Deutschen Leasing im Gespräch mit FINANCE-TV. Doch Leasing profitiert auch in dieser Abschwungphase wieder einmal von dem besonderen Charakter dieses Finanzierungsinstruments und vom Bedarf vieler CFOs, ihre Liquidität zu schonen und Investitionsausgaben zu strecken. Diesen Rückenwind erlebt Sonja Kardorf auch im eigenen Haus: "Wir bei der Deutschen Leasing haben zum dritten Mal in Folge die 10-Milliarden-Euro-Grenze beim Neugeschäft überschritten." Allerdings seien es eher Spezialthemen wie Autoflottenleasing oder einzelne Großinvestitionen im Infrastrukturbereich, die das Geschäft der Leasinganbieter vorantreiben und weniger die klassischen Unternehmensinvestitionen in Maschinen und Anlagen, berichtet sie. Warum die im Frühsommer eingeleitete Zinswende bislang noch kein positives Gegengewicht zur allgemeinen Flaute gebracht hat und ob die aktuell problematisch wirkenden Investitionen der Autoindustrie in die E-Mobilität eine potentielle Gefahr für deren Leasinggeber darstellen - die Antworten darauf gibt Sonja Kardorf im FINANCE-TV-Interview.