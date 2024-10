Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet datenseitig zunächst unspektakulär und so werden sich die Akteure an den Finanzmärkten in Geduld üben müssen, so die Analysten der Helaba.Im Wochenverlauf werde es aber spannend, denn sowohl in der Eurozone/Deutschland als auch in den USA stünden die Wachstumszahlen des dritten Quartals an. Zudem gebe es europäische Inflationszahlen und US-Arbeitsmarktdaten sowie den ISM-Index. Des Weiteren werfe die US-Präsidentschaftswahl in der nächsten Woche ihre Schatten voraus. Eine insgesamt von erhöhter Volatilität geprägte Zeit müsse ins Kalkül gezogen werden. ...

