Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der DAX am Montag etwas höher in den Handel gehen. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,34 Prozent auf 19.530 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet. Im Bereich zwischen 19.300 und 19.400 Punkten ist der DAX derzeit unterstützt, hier waren in der Vorwoche Käufer eingestiegen. Über 19.500 Punkten hatte sich der DAX aber schwergetan. Allzu ...

