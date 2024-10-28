FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GROUPIMO S.A. INH. EO 1,- 9KL0 FR0014000RP6
AB/FROM ONWARDS 28.10.2024 08:48 CET
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GROUPIMO S.A. INH. EO 1,- 9KL0 FR0014000RP6
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