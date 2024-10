MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 122 Euro auf "Buy" belassen. Mit der erneuten Senkung der Prognose für den Bereich Polysilizium habe er schon gerechnet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Montagmorgen. Abseits dessen sei die Entwicklung bei Silicones stark gewesen und bei den Polymeren schwächer als gedacht./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024

