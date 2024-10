© Foto: Unsplash



Israel hat am Samstagmorgen einen Raketenangriff auf den Iran als Vergeltung für die jüngsten Angriffe des Iran gestartet, so die israelischen Streitkräfte. Der Ölpreis gibt zu Wochenbeginn deutlich nach.Der Ölpreis fällt am Montag um mehr als 5 Prozent, nachdem israelische Angriffe auf Ziele im Iran die Rohölförderanlagen verschont hatten, was die Aussicht auf eine Entspannung der Feindseligkeiten in der Region erhöhte. Brent wurde unter 73 US-Dollar pro Barrel gehandelt und West Texas Intermediate (WTI) lag bei fast 68 US-Dollar, nachdem es einige Verluste wettgemacht hatte. Der israelische Angriff traf laut dem US-Verteidigungsministerium militärische Ziele im Iran. Iranische …